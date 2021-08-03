Сильный грозовой фронт с ливнем обрушился на Московский регион

Москва, 3 августа. Сильный грозовой фронт и ливень вновь пришли в Москву и Подмосковье. Порывистый ветер, дожди и град наблюдаются практически во всех районах столицы.

В частности, дожди, гром и молния отмечаются в северных районах и на юго-востоке Москвы. Такая же погода наблюдается и в городах Жуковском, Люберцы и Раменское.

Ливень, гроза и порывы ветра до 15м/с сохранятся в этих регионах до утра, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале. По информации экстренных служб, ветер повалил не менее десяти деревьев. Сообщений о пострадавших не поступало.

Недавно в результате пришедшего в Тверскую область урагана пострадали 15 человек, двое из них погибли. Об этом сообщает источник в экстренных службах.