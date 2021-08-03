Кудрин назвал способ снизить бедность в России вдвое

Москва, 3 августа. Снижение бедности в России в два раза можно было бы осуществить за счет адресных выплат, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Такое решение бы потребовало нескольких сотен миллиардов рублей, заявил Куприн в беседе с РБК.. По его мнению, это «абсолютно разумные и посильные для государства цифры».

«Государство пошло по интересному пути, и я полностью поддерживаю то, что было президентом сказано по адресным выплатам», — заметил он.

Выплаты учитывают российские семьи с детьми от трех до семи лет в расчете на ребенка, такой вариант бы помог преодолеть проблему бедности, которая составила в 2020 году 12,1%. Кроме того, Кудрин напомнил об огромных возможностях экспорта для России, которые представляют собой «бесконечную вселенную».