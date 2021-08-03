Россиянам рассказали, как предотвратить оформление чужих номеров на свои документы

Москва, 3 августа. Россияне могут столкнуться с ситуацией, когда на их паспортные данные будет оформлены чужие телефонные номера. Специалисты дали пару советов по решению этой проблемы.

Важно покупать сим-карты в официальных салонах оператора и не делать этого в метро, на вокзалах или переходах. Так мошенникам будет проще узнать личные данные и зарегистрировать на них другие номера. Об этом заявил генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Он также советует раз в три месяца проверять у оператора связи количество SIM-карт, зарегистрированных на данный паспорт. Об этом информируют «Известия».

При обнаружении зарегистрированных других номеров на документы нужно обратиться к оператору и попробовать закрыть все оформленные не вами договора. Аналитик также советует подать заявление о краже личных данных в полицию.

Россиян предупредили об увеличении мошеннических сайтов, которые копируют оформление популярных банков. Эксперты советуют не переходить по ссылкам из подозрительных писем и сообщений. При этом необходимо самостоятельно набирать название банка или домен в адресной строке браузера.