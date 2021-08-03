Новый кабмин Болгарии построит прагматичные отношения с Россией — Николов

София, 3 августа. Новое правительство Болгарии не будет масштабно менять внешнеполитический курс отношений с Россией, но выберет более прагматичный подход.

Осталось три дня до формирования нового кабмина, рассказал член партии «Есть такой народ» (ЕТН), бизнесмен Пламен Николов, являющийся кандидатом на пост премьер-министра, в беседе с «Известиями».

В прошедших 11 июля парламентских выборах участвовали 23 партии и альянса, и это была вторая попытка. Первая состоялась в апреле и провалилась: избранный тогда 45-й созыв Народного собрания (однопалатный парламент) не проработал и двух месяцев, потому что депутаты не смогли прийти к компромиссу в вопросе состава нового правительства.

Недавно житель Болгарии Димитр развеял мифы своих соотечественников о низком уровне жизни в России. По его словам, если где и наблюдается отсутствие развития, то это в Болгарии, которую «не спасает даже вступление в Евросоюз».