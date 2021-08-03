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Власти Германии обсуждают возможность введения паспортов здоровья в стране
Политика
Власти Германии обсуждают возможность введения паспортов здоровья в стране
pixabay.com

Берлин, 3 августа. Паспорта здоровья (Green pass) могут появиться в Германии. Местные власти обсуждают возможность их введения на фоне демонстраций против антикоронавирусных мер.

Более половины жителей ФРГ, согласно проведенному опросу, одобряют введение таких паспортов. Власти при этом не торопятся снабжать граждан подобными документами. В стране усиливаются протестные настроения, направленные против принудительной вакцинации от коронавируса и других ограничений.

В воскресенье, 1 августа, по данным «Известий», в Берлине прошла акция протеста. Ее катализатором стали новые требования к туристам в Германии. Привитых только одной дозой вакцины теперь заставят предоставлять отрицательный результат теста или справку о недавно перенесенном заболевании при въезде в страну.

Демонстрацию разгоняли силовики. Были задержаны около 500 агрессивных горожан.

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