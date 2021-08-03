Центробанк одобрил продажу сырья для упаковки на российских биржах

Москва, 3 августа. Союз переработчиков пластмасс выступил с инициативой об организации продажи крупнотоннажной пластмассы на товарно-сырьевой бирже. Центробанк одобрил предложение.

Соответствующее письмо от организации было направлено в ЦБ РФ 1 июля. В нем сказано, что вывод на биржи сырья для производства упаковки и пластиковых изделий приведет к стабилизации цен на него. Продажи было предложено организовать, по данным «Известий», например, на Санкт-Петербургской международной и Национальной товарной биржах.

Рост стоимости крупнотоннажных пластмасс на рынке наблюдается, по словам генерального директора Союза переработчиков пластмасс Петра Базунова, с марта прошлого года. Вывод полимеров на биржу снимет эту проблему, уверен глава организации.

Центробанк, как стало известно ранее, приступил к верификации сайтов ломбардов в «Яндексе». Регулятор рассчитывает обезопасить невнимательных пользователей от мошенников.