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Центробанк одобрил продажу сырья для упаковки на российских биржах
Экономика
Центробанк одобрил продажу сырья для упаковки на российских биржах
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 3 августа. Союз переработчиков пластмасс выступил с инициативой об организации продажи крупнотоннажной пластмассы на товарно-сырьевой бирже. Центробанк одобрил предложение.

Соответствующее письмо от организации было направлено в ЦБ РФ 1 июля. В нем сказано, что вывод на биржи сырья для производства упаковки и пластиковых изделий приведет к стабилизации цен на него. Продажи было предложено организовать, по данным «Известий», например, на Санкт-Петербургской международной и Национальной товарной биржах.

Рост стоимости крупнотоннажных пластмасс на рынке наблюдается, по словам генерального директора Союза переработчиков пластмасс Петра Базунова, с марта прошлого года. Вывод полимеров на биржу снимет эту проблему, уверен глава организации.

Центробанк, как стало известно ранее, приступил к верификации сайтов ломбардов в «Яндексе». Регулятор рассчитывает обезопасить невнимательных пользователей от мошенников.

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