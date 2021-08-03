Роспотребнадзор ограничил доступ к сайту онлайн-галереи DeviantArt

Москва, 3 августа. Роспотребнадзор ограничит доступ к сайту онлайн-галереи DeviantArt с 3 августа, если с ресурса не будет удален противоправный контент.

Роспотребнадзор ранее дал администрации сайта время для удаления материалов. Однако этот срок истек 2 августа. Регулятор неоднократно направлял сообщение с требованием уничтожить запрещенные сведения, но DeviantArt ни разу не ответил на запросы.

«Учитывая востребованность ресурса у российских пользователей, ведомство определило срок на удаление зловредных материалов до 2 августа», — сказали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре уточнили, что на данный момент 12 страниц сайта содержат неприемлемую информацию, которая доступна всем посетителям, в том числе и детям. С 2019 года в администрацию ресурса было направлено 145 требований. Постоянное игнорирование привело к блокировке сайта, сказали в Роспотребнадзоре в интервью «Известиям».

Недавно Роскомнадзор (РКН) заблокировал сайт с разборами текстов песен Genius. По сообщению ведомства, 30 страниц ресурса внесено в Единый реестр запрещенной информации на основании многочисленных требований.