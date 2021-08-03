Новую калининградскую авиацию проверят на главных учениях 2021 года

Калининград, 3 августа. Обновлённую авиацию Балтийского флота в Калининградской области первый раз проверят во время главных стратегических учений «Запад—2021».

Самолёты, вертолёты и беспилотники сразятся с условными противниками на море и на суше, передают «Известия». При этом проверка пройдет под контролем автоматизированной системы управления морской авиации. Это первая проверка, поскольку формирование структуры авиагруппировки в российском эксклаве совсем недавно подошло к концу — в 2019 году.

Летательные аппараты 34-й смешанной авиадивизии Балтийского флота смогут обмениваться информацией в реальном времени, получать и выдавать целеуказание, а также наносить сверхточные удары. Учения пройдут на территории России и Белоруссии.

Недавно военный эксперт Владимир Попов рассказал, какую пользу принесет новая ракета «Вихрь-1». Она позволит повысить эффективность российских вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник», считает специалист.