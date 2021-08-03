Российские регионы ужесточают регуляцию электросамокатов

Москва, 3 августа. Всего за шесть месяцев 2021 года в России произошло 180 ДТП с электросамокатами, в которых погибли 5 человек и 188 пострадали. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.

Аварии с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) становятся всё более резонансными, передают "Известия". Так, жертвами электросамокатов стали дочь экс-министра энергетики Татарстана Алсу Фардиева и ученый Иван Пигарев.

«Известия» отмечают, что в регионах вводятся первые правила, регулирующие электросамокаты. В частности, появились специальные дорожки, которые предназначены специально для СИМ. Также власти некоторых регионов тщательно следят за компаниями по аренде самокатов и занимаются контролем их работы.

Ранее стало известно, что кикшеринговая компания за свой счет построит в Новосибирске сеть велодорожек. Мэрия Новосибирска начала разработку велосипедного маршрута в Академгородке.