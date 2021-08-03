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Более 70% пациентов пожаловались на длительность симптомов COVID-19
Общество
Более 70% пациентов пожаловались на длительность симптомов COVID-19
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Щербакова

Вашингтон, 3 августа. Более 70% пациентов с COVID-19 страдают от симптомов спустя несколько месяцев после выздоровления, об этом сообщили американские специалисты.

Большинство переболевших жалуются на одышку, утомляемость и нарушения сна, всего же список симптомов включает в себя 84 пункта. При этом многие пострадали не от самой болезни, но еще и от госпитализации и пребывания в медицинском учреждении, сообщают «Известия».

Ученые из Стэнфордского университета собрали результаты 45 различных исследований, в рамках которых выяснилось, что и мужчины, и женщины еще несколько месяцев испытывают потерю вкуса и запаха, депрессию, беспокойство, боль в груди и лихорадку, а также когнитивные расстройства, такие как потеря памяти и трудности с концентрацией внимания. Притом британские ученые незадолго до этого отметили, что симптоматика у мужчин и женщин все же отличается: представители сильного пола чаще жалуются на одышку, а женщины — на боль в груди.

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