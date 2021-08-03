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Пять млн россиян не могут выехать за границу из-за долгов
Общество
Пять млн россиян не могут выехать за границу из-за долгов
pixabay.com

Москва, 3 августа. Долги закрыли границы для пяти миллионов россиян. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов на 1 июля.

Число людей с долгами, которые не могут из-за этого выехать за границу, в этом году увеличилось более чем на один млн человек. В прошлом году на 1 июля насчитывалось 3,9 млн невыездных должников в России. Отмечается, что больше одного просроченного долга по кредиту приходилось на каждого экономически активного жителя России. Об этом информируют «Известия».

Около 60–80% заемщиков сообщили, что во время пандемии и режима самоизоляции у них снизился доход и им стало труднее платить по счетам. Как показывает статистика, финансовое положение россиян осложнилось из-за пандемии и последующего кризиса. Закрытие границ для должников как мера воздействия станет еще эффективнее во время возобновления международного туризма, считают эксперты.

ФАН рассказал, что россияне могут проверить за 10–14 дней до планируемой поездки за рубеж информацию о себе в базе ФССП и узнать, смогут ли они выехать за границу в случае задолженности. Путешествие придется отложить, если в базе есть постановление о запрете выезда.

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