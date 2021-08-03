Москва, 3 августа. Омоновец вытащил ребенка из дерущейся толпы в Москве. Конфликт произошел в парке Горького между празднующими день ВДВ людьми и активистами движения «Лев против».

Активисты движения выступают за здоровый образ жизни, однако их просьбы не употреблять алкоголь часто заканчиваются драками. День ВДВ не стал исключением.

В результате столкновения мог пострадать ребенок, если бы не спасший его от давки и драки омоновец. Сейчас происходят задержания дерущихся. РЕН ТВ сообщает, что лидер «Лев против» Михаил Лазутин также был задержан.