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Омоновец вытащил ребенка из дерущейся толпы в Москве

  /   Обновлено: 03 августа 2021 00:25
Происшествия
Омоновец вытащил ребенка из дерущейся толпы в Москве
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 3 августа. Омоновец вытащил ребенка из дерущейся толпы в Москве. Конфликт произошел в парке Горького между празднующими день ВДВ людьми и активистами движения «Лев против».

Активисты движения выступают за здоровый образ жизни, однако их просьбы не употреблять алкоголь часто заканчиваются драками. День ВДВ не стал исключением.

В результате столкновения мог пострадать ребенок, если бы не спасший его от давки и драки омоновец. Сейчас происходят задержания дерущихся. РЕН ТВ сообщает, что лидер «Лев против» Михаил Лазутин также был задержан.

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