Россиянам назвали курорты, где можно недорого отдохнуть в августе

Москва, 3 августа. Ассоциация туроператоров рассказала, где в августе можно недорого отдохнуть. Рекорды по дешевизне бьет Абхазия.

Так недельный тур в Абхазии с перелетом через Сочи обойдется в 15 тысяч рублей на человека за «две звезды» без питания. Самыми популярными и недорогими также остаются Турция и Греция, где можно отдохнуть за 20–25 тысяч рублей на двоих. Об этом этом рассказали в АТОР «Известиям».

В ассоциации уточнили, что пожары в Турции не представляют опасности для туристов, а брони из-за этого не отменяются. Та же ситуация и в Греции. На Кипре и в Хорватии отдых может обойтись в 34–36 тысяч рублей за отель «три звезды». Однако в Хорватии в эту стоимость не входят завтраки.

Ранее сообщалось, что туристы смогут отдыхать на курортах Северного Кавказа с единым ски-пассом. Единый ски-пасс начал действовать на курортах Северного Кавказа — «Архызе», «Эльбрусе» и «Ведучи», где туристы с его помощью смогут провести отдых без ограничений.