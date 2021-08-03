Объем оплаченных через СБП товаров и услуг вырос до 2,2 млрд рублей в России

, 3 августа. Объем оплаченных через Систему быстрых платежей (СБП) товаров и услуг в июле составил 2,2 млрд рублей, что на 10% больше показателей июня, сообщили в Центробанке.

Госпрограмма по возмещению комиссий за прием денег через СБП малому и среднему бизнесу начала действовать в июле. Она подтолкнула клиентов-юрлиц подключать функционал до двух раз активнее, сообщает со ссылкой на крупнейшие банки газета «Известия».

К 30 июля россияне совершили 2,5 млн операций через СБП на общую сумму почти 15 млрд рублей, отметили в Банке России. В прошлом месяце проведено более 361 тыс. операций на сумму 2,2 млрд рублей, что выше июньских показателей на 3% и 10% соответственно. К 1 июня функционал подключили 69 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, к 1 июля — 81 тыс., отметили в регуляторе.

Однако эксперты отмечают, что рост в 10% может быть органическим, так как другие новые каналы платежей развиваются с той же скоростью.

В июле Правительство России в рамках поручения президента Владимира Путина выделило 500 млн рублей на реализацию программы возмещения бизнесу комиссий при использовании СБП. В рамках системы у покупателей есть возможность переводить денежные средства по номеру телефона, причем независимо от того, в каком банке открыты счета получателя и отправителя.