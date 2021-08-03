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Третий полицейский США покончил с собой после беспорядков в Капитолии

  /   Обновлено: 03 августа 2021 00:08
Происшествия
Третий полицейский США покончил с собой после беспорядков в Капитолии
Prt Scr twitter.com  /  CNN

Вашингтон, 3 августа. Еще один полицейский, ставший свидетелем беспорядков в Капитолии, покончил с собой, сообщил в Twitter корреспондент телеканала CNN Маршалл Коен.

Это уже третий полицейский, совершивший самоубийство после событий 6 января. О первых двух случаях со ссылкой на главу полиции Вашингтона Роберта Конти сообщила газета Washington Post.

«К сожалению, еще один, третий сотрудник полиции, который был свидетелем беспорядков в Капитолии 6 января, покончил с собой. Центральный полицейский департамент округа Колумбия подтвердил смерть полицейского Гюнтера Хашида», — сообщил со ссылкой на центральный полицейский департамент округа Колумбия Коен.

Сторонники бывшего на тот момент президентом США Дональда Трампа 6 января штурмовали Капитолий. Беспорядки начались после митинга Трампа в Вашингтоне. В результате на несколько часов была прервана работа конгресса. В ходе беспорядков погибли полицейский и одна из участниц акции. Еще три человека скончались от не связанных с насилием причин. Когда правоохранительные органы справились с ситуацией, конгрессмены утвердили победу демократа Джо Байдена на президентских выборах.

Охранявшие Капитолий 6 января полицейские в конце июля дали показания на заседании комитета по расследованию обстоятельств беспорядков. Сержант полиции Капитолия Аквилино Гонелл рассказал, что эти события были более «ужасные, чем служба в Ираке». Полицейский сравнил их со «средневековым сражением».

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