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Соседов заступился за друга-композитора, получившего копейки от Льва Лещенко
Шоу-бизнес
Соседов заступился за друга-композитора, получившего копейки от Льва Лещенко
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 3 августа. Композиторы могут получать копейки, даже если их песня станет хитом, основной гонорар зарабатывают звезды, посетовал на несправедливость музыкальный критик Сергей Соседов.

После продажи песен или аранжировок артистам их создатели имеют право получать отчисления в РАО — Российском авторском обществе. Однако, как выяснилось, речь идет о совершенно несущественных суммах. В частности, друг критика Вадим Волчакис получил от сотрудничества с народным артистом РСФСР Львом Лещенко сущие гроши.

Речь шла о песни «Новогодняя», которую Лещенко исполнил на «Голубом огоньке». Более того, фрагмент композиции включали в рекламу и «два раза прокатывали концерт».

«Вадим звонит в РАО, узнать, сколько начислено ему за две ротации, ведь прайм-тайм был сумасшедший. «Вот у вас 300 рублей, но перечислить на карту мы их не можем, когда набежит сумма в полторы тысячи, вот тогда и пришлем». Как к этому относиться? Триста рублей ничто, их хватит только на бутылку дешевого шампанского без закуси», — цитирует Соседова портал «Блиц».

Неделей ранее Соседов в беседе с ФАН объяснил, как Земфире удалось обойти Моргенштерна по популярности среди слушателей. По его словам, последнего он вовсе не считает артистом, в отличие от певицы, которая «гораздо мощнее, чем Моргенштерн». Соседов подчеркивает, что этих двух звезд «нельзя ставить в один ряд».

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Сергей Соседов соседов лещенко волчакис
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