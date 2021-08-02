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Замглавреда Monavista Daily прокомментировал ситуацию в Афганистане

  /   Обновлено: 02 августа 2021 23:45
Политика
Замглавреда Monavista Daily прокомментировал ситуацию в Афганистане
flickr.com/DSC_6183_small  /  isafmedia / CC BY 2.0

Санкт-Петербург, 2 августа. Заместитель главного редактора портала Monavista Daily Петр Еременко оценил ситуацию в Афганистане, отметив, что разрешить ситуацию могла бы коалиция стран.

По мнению Еременко, очаг напряженности в Афганистане всегда был и будет. Однако повлиять на ситуацию можно.

«Всегда будет там очаг напряженности, он там и был всегда. Со временем если заняться серьезно коалицией стран этим вопросом, то можно все приостановить», — заявил на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» замглавреда Monavista Daily.

Он отметил, что движение «Талибан»1 (запрещенная в России террористическая организация. — Прим. ФАН) не имеет четкой вертикальной власти. Поэтому лидеры движения могут не иметь контроля над отдельными отрядами.

«Это большая проблема. Это не информационная подача, а реальная опасность для нашего государства», — подчеркнул Еременко.

Боевики «Талибана» активно действуют в Афганистане и занимают все новые территории. Ранее сообщалось, что они захватили офис регионального государственного телецентра в городе Лашкаргах в провинции Гильменд. Вещание СМИ в регионе полностью прекратилось.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибан пресс-центр патриот
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