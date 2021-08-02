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Американский военный допустил развитие сотрудничества с Россией
Армия
Американский военный допустил развитие сотрудничества с Россией
Pr Scr Telegram  /  @operline_ru

Вашингтон, 2 августа. Командующий Вторым флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис назвал «адекватным» сотрудничество с российскими военными.

Льюис считает возможным развитие сотрудничество с Россией. Второй флот ВМС США ответственен за северную часть Атлантического океана. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Думаю, что у нас адекватное сотрудничество, но есть области, где мы можем сотрудничать, чтобы более уважительно (относиться к друг другу), ну и для общего блага», — заявил американский адмирал.

Льюис добавил, что США приветствую любую возможность позитивно общаться с коллегами. Он напомнил, что пару лет назад американские военные действовали рядом с российскими силами в Балтийском море. Тогда ни у кого не было никаких проблем.

Ранее политолог Евгений Сатановский предупредил о подготовке стран НАТО к нападению на Россию. Запад продолжает вести серьезную активность в стратегически важных районах вблизи России. Не исключено, что подобные действия в дальнейшем приведут к войне.

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