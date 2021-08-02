«Ответ за выходку Defender»: в Сети оценили панику британцев из-за российских подлодок

Москва, 2 августа. Российские атомные подводные лодки типа «Борей» оказались в водах Атлантического океана, чем напугали британские СМИ. В Сети иронично отнеслись к реакции Соединенного Королевства.

Эксперты опасаются, что подлодки оснащены гиперзвуковыми ракетами «Циркон 3М22». Источники утверждают, что глубинные миссии проводятся с целью получения доступа к Атлантике.

«НАТО все ведет к войне с Китаем и Россией. Поэтому Россия заботится о повышении скрытности своих подлодок. Логично», — написал Villy_Churak.

Пользователь pausha отметил, что в ВМФ России подводных лодок типа «Борей» всего четыре. Две из них находятся в водах Тихого океана, а еще одна сейчас проходит испытания. Он не понимает, где британцы увидели десятки судов.

«Это называется: от нашего стола к вашему столу. Не надо было понты нарезать возле Крыма, глядишь и сейчас бы не пришлось от тревоги памперсы менять так часто», — подчеркнул eugene.ardaev.

Ранее британское издание The Sun опубликовало материал, в котором говорится, что неожиданные маневры российских АПЛ в Атлантике застали НАТО врасплох.