США и страны Европы высказались против возведения «Северного потока — 2»

Вашингтон, 2 августа. Представители комитетов по иностранным делам парламентов США и некоторых стран Европы поделились заявлением, в котором высказались против соглашения Вашингтона и Берлина по «СП-2».

Совместное заявление опубликовали в понедельник. В сообщении сказано, что США и страны Европы сожалеют о недавнем соглашении между Вашингтоном и Берлином, которое влечет за собой полное возведение газопровода «Северный поток — 2».

В заявлении также сказано, что российский трубопровод якобы является «геополитическим оружием», которое направлено на увеличение влияния Москвы на Европу. Они считают, что завершение строительства «Северного потока — 2» «поставит под угрозу нацбезопасность европейских стран и США», а также ослабит суверенитет Украины.

При этом глава «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что Киев сделает все, чтобы не допустить запуск «Северного потока — 2». Украина собирается принять меры, чтобы трубопровод не прошел процедуру сертификации.