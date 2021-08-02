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США и страны Европы высказались против возведения «Северного потока — 2»

  /   Обновлено: 02 августа 2021 23:16
Политика
США и страны Европы высказались против возведения «Северного потока — 2»
Global Look Press  /  Jens Büttner/ZB

Вашингтон, 2 августа. Представители комитетов по иностранным делам парламентов США и некоторых стран Европы поделились заявлением, в котором высказались против соглашения Вашингтона и Берлина по «СП-2».

Совместное заявление опубликовали в понедельник. В сообщении сказано, что США и страны Европы сожалеют о недавнем соглашении между Вашингтоном и Берлином, которое влечет за собой полное возведение газопровода «Северный поток — 2».

В заявлении также сказано, что российский трубопровод якобы является «геополитическим оружием», которое направлено на увеличение влияния Москвы на Европу. Они считают, что завершение строительства «Северного потока — 2» «поставит под угрозу нацбезопасность европейских стран и США», а также ослабит суверенитет Украины.

При этом глава «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что Киев сделает все, чтобы не допустить запуск «Северного потока — 2». Украина собирается принять меры, чтобы трубопровод не прошел процедуру сертификации.

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россия сша европа северный поток - 2
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