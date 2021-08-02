«Проходит реабилитацию»: Стас Пьеха рассказал, как чувствует себя его сын после нападения

Санкт-Петербург, 2 августа. Семилетний Петя Пьеха все еще проходит реабилитацию после скандального инцидента с соседкой, сообщил его отец, певец Стас Пьеха.

После неприятного происшествия прошло уже две недели. Тогда экс-супруга Пьехи отдыхала с сыном и матерью. Семилетний мальчик проткнул бассейн соседки — супруги футбольного судьи Ирины Безбородовой, из-за чего женщина сильно толкнула ребенка, а также набросилась на его бабушку. Сын певца получил травмы и был госпитализирован.

В беседе с порталом Teleprogramma.pro Стас Пьеха сообщил, что Петю уже выписали из больницы, однако у мальчика все еще есть проблемы со здоровьем.

«С утра тошнота, головокружение, бывают головные боли, чуть-чуть иногда бывает, что пошатывает. Три дня назад, когда сын выписался, его вырвало. Больше я ничего особо не знаю, нахожусь на гастролях в Турции. Петр сейчас с мамой Натальей. У бабушки болела шея — я видел только выписку из травмпункта. Но я не специалист», — рассказал музыкант.

Global Look Press / Victor Dmitriev/Russian Look

Маленький Петя находится дома, где и проходит реабилитацию как физическую, так и психологическую. Его мама Наталья также проходит реабилитацию у психолога.

Пьеха подчеркнул, что не хочет вступать в диалог с Безбородовой, а ждет от нее извинения и раскаяние за ее поступок.

«Я хочу, чтобы госпожа Безбородова понесла наказание, которое предусмотрено законом, чтобы не было смягчения из-за того, что ее супруг — уважаемый человек. Это дело должно стать резонансным как пример окружающим. Когда трогают детей и пожилых людей, это никому не должно сходить с рук», — добавил Пьеха.

За расследованием дела о нападении на ребенка теперь следит Следственный комитет РФ. Однако Безбородова не собирается идти на попятную и уже написала на ребенка заявление в полицию. Ранее юрист отметил, что абсурд ситуации заключается не столько в том, что сын Пьехи не достиг возраста наступления уголовной ответственности. Адвокат удивлен, что Безбородова озадачена только переживаниями о бассейне, который уже восстановлен и благополучно используется.