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Суд в США объявил о расторжении брака между Биллом и Мелиндой Гейтс
Общество
Суд в США объявил о расторжении брака между Биллом и Мелиндой Гейтс
wikipedia.org  /  Kjetil Ree / CC BY-SA 3.0

Нью-Йорк, 2 августа. Развод между основателем Microsoft Биллом Гейтсом и его экс-супругой Мелиндой оформлен официально. О расторжении брака объявили в американском суде.

О желании развестись Билл и Мелинда Гейтс объявили примерно три месяца назад. Вместе они прожили 27 лет. Имущество миллиардеров будет поделено в соответствии с подписанным ими договором.

Состояние соучредителя Microsoft в настоящее время составляет более 130 миллиардов долларов. Его экс-супруга в результате развода может получить примерно 65 миллиардов долларов.

Окончательно решение о разводе четы Гейтс суд принял в понедельник, 2 августа. СМИ узнали, что Мелинда Гейтс после расторжения брака не будет менять фамилию.

Недавно на развод со вторым мужем подала телеведущая шоу «Дом-2» Ксения Бородина. Первое судебное заседание состоялось 19 июля.

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