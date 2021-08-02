ФАН публикует видео с места ДТП с участием туристического автобуса в Турции

Анталья, 2 августа. Появилось видео с места аварии, в которой автобус с туристами врезался в бетонное ограждение в турецкой провинции Анталья.

Пассажирский автобус врезался в бетонное ограждение и перевернулся. В салоне транспортного средства были россияне. Туристы ехали в аэропорт, откуда должны были вылететь в Самару.

По предварительным данным, четыре человека погибли. Видео с места трагедии прислал корреспондент Федерального агентства новостей.

Недавно стало известно, что Ростуризм держит на постоянном контроле ситуацию с пострадавшими в результате аварии в Турции.