Ростуризм держит на контроле ситуацию с пострадавшими в ДТП в Турции

Москва, 2 августа. Ростуризм держит на постоянном контроле ситуацию с пострадавшими в результате ДТП в Турции. Ведомство взаимодействует со всеми участниками процесса.

Пассажирский автобус сегодня перевернулся в турецкой провинции Анталья. Погибли три человека, еще 16 получили ранения. Позже стало известно, что в автобусе находились граждане России и сопредельных государств.

По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением и допустил наезд на бетонные ограждения шоссе. В результате столкновения автобус перевернулся.