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Ростуризм держит на контроле ситуацию с пострадавшими в ДТП в Турции
Происшествия
Ростуризм держит на контроле ситуацию с пострадавшими в ДТП в Турции
Prt Scr youtube.com  /  Demirören Haber Ajansı

Москва, 2 августа. Ростуризм держит на постоянном контроле ситуацию с пострадавшими в результате ДТП в Турции. Ведомство взаимодействует со всеми участниками процесса.

Пассажирский автобус сегодня перевернулся в турецкой провинции Анталья. Погибли три человека, еще 16 получили ранения. Позже стало известно, что в автобусе находились граждане России и сопредельных государств.

По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением и допустил наезд на бетонные ограждения шоссе. В результате столкновения автобус перевернулся.

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