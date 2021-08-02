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Позиции сирийской армии подверглись минометному обстрелу в провинции Алеппо

  /   Обновлено: 02 августа 2021 22:33
Происшествия
Позиции сирийской армии подверглись минометному обстрелу в провинции Алеппо
ФБА «Экономика сегодня»  /  Дмитрий Жаворонков

Дамаск, 2 августа. Боевики обстреляли из миномета позиции правительственных войск в провинции Алеппо, огонь велся с подконтрольных Турции территорий.

В результате обстрела ранения получил один военнослужащий, сообщает Центр по примирению враждующих сторон.

Провинция Алеппо и ранее подвергалась обстрелам. В конце июля сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили атаку в небе над провинцией.

По данным местного государственного телевидения, имели место агрессивные действия со стороны Израиля. Они наблюдались в районе Эс-Сафира к югу от сирийской провинции Алеппо.

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Сирия Алеппо обстрел
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