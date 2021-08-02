Позиции сирийской армии подверглись минометному обстрелу в провинции Алеппо

Дамаск, 2 августа. Боевики обстреляли из миномета позиции правительственных войск в провинции Алеппо, огонь велся с подконтрольных Турции территорий.

В результате обстрела ранения получил один военнослужащий, сообщает Центр по примирению враждующих сторон.

Провинция Алеппо и ранее подвергалась обстрелам. В конце июля сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили атаку в небе над провинцией.

По данным местного государственного телевидения, имели место агрессивные действия со стороны Израиля. Они наблюдались в районе Эс-Сафира к югу от сирийской провинции Алеппо.