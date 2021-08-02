ПФР продлил возможность дистанционно назначать пенсию и пособия

Благовещенск, 2 августа. Меры, призванные упростить назначение и получение пенсии и других соцвыплат, продлены до 1 сентября, сообщает пресс-служба отделения ПФР по Амурской области.

Сейчас большинство выплат оформляются через личный кабинет на сайте ПФР или «Госуслуги». По данным фонда, это уже 70% обращений, по большинству из которых пенсия с согласия человека назначается полностью дистанционно на основе данных, переданных работодателем в информационную систему ПФР.

Если инвалиды не могут подать электронное заявление о назначении пенсии, с ним свяжутся работники территориальных органов ПФР и по телефону получат согласие на оформление пенсии.

«Все виды пенсий людям с инвалидностью и некоторые социальные выплаты назначаются Пенсионным фондом по данным Федерального реестра инвалидов. При обращении в ПФР инвалиду достаточно подать только заявление, все остальные сведения фонд получает из реестра», — добавили в ПФР.

В фонде также напомнили, что с марта прошлого года действует временный порядок установления инвалидности, согласно которому вся процедура происходит исключительно на основе документов медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро медико-социальной экспертизы. Продление инвалидности также осуществляется заочно.

Ранее ФАН сообщал, что жителям Российской Федерации полагаются государственные выплаты, о существовании которых многие могут не догадываться. К примеру, некоторые потенциальные получатели не знают, к примеру, об ипотечной компенсации. Обо всех выплатах можно прочитать в материале агентства.