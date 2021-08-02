Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 августа 22:50
22:43
Происшествия
Ураган в Тверской области унес жизни двух человек
22:35
Происшествия
Азаров: среди попавших в ДТП в Анталии туристов есть жители Самарской области
22:33
Общество
ФАН публикует видео с места ДТП с участием туристического автобуса в Турции
22:27
Происшествия
Ростуризм держит на контроле ситуацию с пострадавшими в ДТП в Турции
22:10
Происшествия
Позиции сирийской армии подверглись минометному обстрелу в провинции Алеппо
22:06
Экономика
ПФР продлил возможность дистанционно назначать пенсию и пособия
22:00
Политика
Политолог Корнилов объяснил, за что Янукович должен предстать перед судом
21:48
Политика
Минторг США введет пошлины на импорт углеродистой стали из Украины и России
21:45
Происшествия
Подростка насмерть придавило деревом во время урагана в Тверской области
21:43
Пресс-центр
Глава «Патриота» Столярчук обсудил с главами 5 СМИ Афганистан, вакцинацию и Шугалея
Все новости

ПФР продлил возможность дистанционно назначать пенсию и пособия
Экономика
ПФР продлил возможность дистанционно назначать пенсию и пособия
Агентство городских новостей Москва  /  Мобильный репортер

Благовещенск, 2 августа. Меры, призванные упростить назначение и получение пенсии и других соцвыплат, продлены до 1 сентября, сообщает пресс-служба отделения ПФР по Амурской области.

Сейчас большинство выплат оформляются через личный кабинет на сайте ПФР или «Госуслуги». По данным фонда, это уже 70% обращений, по большинству из которых пенсия с согласия человека назначается полностью дистанционно на основе данных, переданных работодателем в информационную систему ПФР.

Если инвалиды не могут подать электронное заявление о назначении пенсии, с ним свяжутся работники территориальных органов ПФР и по телефону получат согласие на оформление пенсии.

«Все виды пенсий людям с инвалидностью и некоторые социальные выплаты назначаются Пенсионным фондом по данным Федерального реестра инвалидов. При обращении в ПФР инвалиду достаточно подать только заявление, все остальные сведения фонд получает из реестра», — добавили в ПФР.

В фонде также напомнили, что с марта прошлого года действует временный порядок установления инвалидности, согласно которому вся процедура происходит исключительно на основе документов медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро медико-социальной экспертизы. Продление инвалидности также осуществляется заочно.

Ранее ФАН сообщал, что жителям Российской Федерации полагаются государственные выплаты, о существовании которых многие могут не догадываться. К примеру, некоторые потенциальные получатели не знают, к примеру, об ипотечной компенсации. Обо всех выплатах можно прочитать в материале агентства.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / ПФР продлил возможность дистанционно назначать пенсию и пособия
пенсии пфр выплаты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru