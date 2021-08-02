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Минторг США введет пошлины на импорт углеродистой стали из Украины и России
Политика
Минторг США введет пошлины на импорт углеродистой стали из Украины и России
pixabay.com

Вашингтон, 2 августа. Министерство торговли США введет антидемпинговые пошлины, связанные с импортом углеродистой стали из Украины, России и Республики Кореи.

Пошлины будут введены на импорт бесшовных стандартных, линейных и напорных труб из углеродистой и легированной стали. Информация об этом стала известна из заявления Федеральной торговой комиссии (ФТК) США. По итогам проведенного расследования ФТК заявила, что импорт этой продукции в Соединенных Штатах якобы «наносит американской промышленности значительный ущерб».

Недавно Правительство России более чем в два раза снизило цены на экспорт российского чугуна для стран Евразийского экономического союза. Из постановления, подписанного председателем правительства Михаилом Мишустиным, следует, что показатель снижен с 115 долларов до 54 долларов.

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