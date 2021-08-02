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Кристина Тимановская 4 августа улетит из Токио в Варшаву

  /   Обновлено: 02 августа 2021 21:51
Спорт
Кристина Тимановская 4 августа улетит из Токио в Варшаву
facebook.com  /  Belarus Athletic Federation

, 2 августа. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская улетит в Варшаву 4 августа прямым рейсом из Токио.

О планах спортсменки со ссылкой на исполнительного директора Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Опейкина сообщило агентство Reuters.

«Она улетит из Токио в Варшаву прямым рейсом через два дня, 4 августа», — заявил Опейкин.

Ранее легкоатлетка получила от Польши гуманитарную визу. Ее визит в Варшаву анонсировал МИД страны. МИД Франции также назвал честью возможность предоставить Тимановской политическое убежище в Европе.

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