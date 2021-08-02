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Певица Терешина попросила мужа не преследовать ее после развода
Шоу-бизнес
Певица Терешина попросила мужа не преследовать ее после развода
instagram.com  /  @tanya_tereshina

Москва, 2 августа. Участница музыкальной группы Hi-Fi Татьяна Терешина призналась, что намерена развестись с мужем, молодым бизнесменом Олегом Курбатовым, и попросила его не преследовать ее.

42-летняя звезда призналась, что больше не хочет жить с супругом, свадьбу с которым шумно отметила в 2018 году. Она рассказала, что ее решение является обдуманным, так как она уже много раз давала молодому бизнесмену шанс спасти семью. Певица сразу же заявила, что раскрывать причины разрыва не будет, но именно на фоне них она разлюбила 26-летнего Курбатова.

«Я ухожу из этих отношений. Хочется без публичных скандалов, унижений и обид. Хотя обида есть. Но я с этим работаю. И, Олег, не надо меня шантажировать, пугать, давить и мстить», — обратилась к предпринимателю солистка Hi-Fi.

Она опубликовала в блоге Instagram видеоролик, в котором предстала обнаженной после душа и заявила, что не стесняется предстать перед публикой без фильтров, макияжа и фотошопа. Точно таким же честным является ее текст. Звезда отметила, что когда рассказала своим детям о разрыве с мужем, то они расстроились. Для Терешиной это стало удивлением, так как Курбатов ни разу не проявил к ним никакого внимания.

Еще в феврале этого года певица поздравляла молодого супруга с днем рождения, признавшись, что забыла его возраст. Она назвала мужчину нежным, ранимым и смелым спутником ее жизни. Певица призналась Курбатову в любви, назвав его своей опорой и каменной стеной.

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Все новости / Шоу-бизнес / Певица Терешина попросила мужа не преследовать ее после развода
курбатов Терешина hi fi
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