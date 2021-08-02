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Галкин устроил экскурсию по огороду Пугачевой в Грязи

  /   Обновлено: 02 августа 2021 21:30
Шоу-бизнес
Галкин устроил экскурсию по огороду Пугачевой в Грязи
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 2 августа. Известный телеведущий и юморист Максим Галкин устроил для подписчиков небольшую экскурсию. Артист рассказал, что выращивается в теплицах в деревне Грязь.

Шоумен опубликовал видеоэкскурсию, в которой похвастался аккуратными и ухоженными грядками. Познакомив фолловеров в Instagram с богатым урожаем, он собрал несколько овощей для традиционного летнего блюда — овощного салата. Вместе с добычей шоумен и его семилетний сын Гарри пошли на кухню, чтобы приготовить ужин для примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.

«Огород. Салат из своих овощей — самое вкусное из летнего», — подписал пост Максим Галкин.

В огороде звездной семьи растут не только огурцы, помидоры, но и морковь, баклажаны, цукини и много зелени. Во время прогулки по угодьям муж Пугачевой комментировал каждый свой шаг, демонстрируя овощи по отдельности.

Поклонники пришли в восторг от садового обилия. Многие отмечают, что Галкин для них открылся не только как талантливый артист, но и очень хозяйственный муж и отец.

«Огурчики от Галкина я еще не пробовала. Муж-садовод, огородник и юморист в одном флаконе! Галкин — ну вы и огурец»;

«Как повело Аллочке с таким талантливым и замечательным мужем. Кушайте на здоровье»;

«Ух тыыы! сколько у вас всего растет, какая красотища», — эмоционально отреагировали пользователи соцсети.

После появления двойняшек Гарри и Лизы известный телеведущий постоянно выкладывает фотографии с ними, или рассказывает об их достижениях. Недавно он опубликовал редкую фотографию, на которое его дети запечатлены с внучкой Пугачевой Клавой.

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Все новости / Шоу-бизнес / Галкин устроил экскурсию по огороду Пугачевой в Грязи
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