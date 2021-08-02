Галкин устроил экскурсию по огороду Пугачевой в Грязи

Шоумен опубликовал видеоэкскурсию, в которой похвастался аккуратными и ухоженными грядками. Познакомив фолловеров в Instagram с богатым урожаем, он собрал несколько овощей для традиционного летнего блюда — овощного салата. Вместе с добычей шоумен и его семилетний сын Гарри пошли на кухню, чтобы приготовить ужин для примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.

«Огород. Салат из своих овощей — самое вкусное из летнего», — подписал пост Максим Галкин.

В огороде звездной семьи растут не только огурцы, помидоры, но и морковь, баклажаны, цукини и много зелени. Во время прогулки по угодьям муж Пугачевой комментировал каждый свой шаг, демонстрируя овощи по отдельности.

Поклонники пришли в восторг от садового обилия. Многие отмечают, что Галкин для них открылся не только как талантливый артист, но и очень хозяйственный муж и отец.

«Огурчики от Галкина я еще не пробовала. Муж-садовод, огородник и юморист в одном флаконе! Галкин — ну вы и огурец»; «Как повело Аллочке с таким талантливым и замечательным мужем. Кушайте на здоровье»; «Ух тыыы! сколько у вас всего растет, какая красотища», — эмоционально отреагировали пользователи соцсети.

После появления двойняшек Гарри и Лизы известный телеведущий постоянно выкладывает фотографии с ними, или рассказывает об их достижениях. Недавно он опубликовал редкую фотографию, на которое его дети запечатлены с внучкой Пугачевой Клавой.