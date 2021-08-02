Подростка насмерть придавило деревом во время урагана в Тверской области

Тверь, 2 августа. Семнадцатилетний подросток погиб во время урагана в Тверской области из-за падения дерева. Об этом информирует источник ФАН.

Инцидент произошел в населенном пункте Осташково. На пострадавшего упало дерево.

Ранее региональный главк МЧС объявил штормовое предупреждение в Тверской области. РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что в результате урагана три человека погибли и восемь пострадали.

Непогода также бушует в республике Северная Осетия — Алания. Ураганный ветер с ливнем в Беслане валит деревья.