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Подростка насмерть придавило деревом во время урагана в Тверской области
Происшествия
Подростка насмерть придавило деревом во время урагана в Тверской области
35.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба МЧС РФ по Вологодской области

Тверь, 2 августа. Семнадцатилетний подросток погиб во время урагана в Тверской области из-за падения дерева. Об этом информирует источник ФАН.

Инцидент произошел в населенном пункте Осташково. На пострадавшего упало дерево.

Ранее региональный главк МЧС объявил штормовое предупреждение в Тверской области. РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что в результате урагана три человека погибли и восемь пострадали.

Непогода также бушует в республике Северная Осетия — Алания. Ураганный ветер с ливнем в Беслане валит деревья.

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подросток ураган тверская область
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