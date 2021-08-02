Появилась первая фотография Павла Табакова с внебрачной дочерью

Москва, 2 августа. Актриса Софья Синицына впервые опубликовала фотографию годовалой дочери вместе с ее отцом актером Павлом Табаковым. Снимок приурочен к дню рождения звезды сериала «Колл-центр».

Молодой актер второй день подряд принимает поздравления с 26-летие от родных и друзей. На этот раз внимание поклонников привлек пост его бывшей возлюбленной. Звезда сериала «Магомаев» выложила фотографию, на которой занятый телефонным разговором актер держит на руках годовалую дочь Мию.

«С днем рождения, Табаков! Здорово, что родился. Мы теперь всегда будем рядом, даже если ты перехочешь», — сообщила Синицына в Stories Instagram.

Несмотря на то, что родители девочки расстались практически сразу после ее рождения, им удалось сохранить теплые дружеские отношения, что подтверждает опубликованный снимок.

О пополнении в семье покойного Олега Табакова стало известно совсем недавно. Наследник великого кинематографиста и его семья долгое время скрывали это от представителей СМИ и поклонников. После появившейся информации Павел Табаков признался, что давно не живет вместе с матерью своей дочки, но невероятно счастлив, что она появилась в его жизни. Позже в интервью он разъяснил, почему так долго не раскрывал детали личной жизни.