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Авиакомпания «Россия» объяснила задержку рейса Москва — Челябинск

  /   Обновлено: 02 августа 2021 21:26
Общество
Авиакомпания «Россия» объяснила задержку рейса Москва — Челябинск
Служба по связям с общественностью и рекламе ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»

Москва, 2 августа. Официальный представитель авиакомпании «Россия» назвал причину задержки рейса SU6257 из Москвы в Челябинск. Ею оказалась коронавирусная инфекция.

У части экипажа перед полетом пришли положительные результаты теста на коронавирусную инфекцию. Из-за этого медицинская служба «России» не допустила сотрудников к рейсу.

Сейчас компания выявляет тех, с кем контактировали зараженные сотрудники. Их тоже временно отстранят от полетов.

Авиакомпания «Россия» следует всем рекомендациям Роспотребнадзора по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и принимает все меры профилактики на бортах самолетов. Все работники авиакомпании выполняют строгие правила профилактики.

Ранее в Сети появилась фейковая информация о том, что якобы пилоты и бортпроводники «России» устроили забастовку. Однако источник ФАН опроверг эту информацию.

Ранее воздушное судно авиакомпании «Россия», выполнявшее рейс Москва — Владивосток, совершило экстренную посадку в аэропорту Красноярска. Одному из пассажиров стало плохо на борту.

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россия рейс задержка
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