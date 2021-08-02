Продюсер «На-На» Алибасов занялся пошивом одежды для своей собаки

Москва, 2 августа. Продюсер и основатель музыкальной группы «На-На» Бари Алибасов показал свое новое хобби. Артист пристрастился к работе на швейной машинке, создавая одежду для домашнего питомца.

Алибасов после ряда скандалов с разводом со своей супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной и лечением в клинике наконец обрел спокойную жизнь. Свободное время продюсер посвящает новому хобби — шитью на швейной машинке. Он опубликовал в блоге Instagram видеоролик, на котором как раз вел работу над пошивом рубашки и штанов для своего домашнего питомца, собачки Кузи.

«Да, Кузька. У Кузи будут новые штаны и рубашка. Да, малышочек мой. Давай, дошиваю», — поделился Алибасов с фанатами.

В подписи ролика он назвал себя «швеем-мотористом», создающим уникальный стайл для товарища. Поклонники оценили новое увлечение своего кумира, а также отметили, что забавный ролик поднял им настроение.

Бари Алибасов не так давно вернулся в столицу после реабилитации в Калининграде. Сейчас 74-летний продюсер находится под присмотром сиделки. В последнее время звезда пережил много скандалов. В частности, его сыну, Бари Алибасову — младшему, пришлось нанимать охрану и запирать отца в квартире, чтобы уберечь от сплетен, слухов и репортеров.