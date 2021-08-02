Российские туристы были в числе пассажиров разбившегося в Анталье автобуса

Анталья, 2 августа. Граждане России и сопредельных государств находились в автобусе, врезавшемся в бетонное ограждение на территории турецкой провинции Анталья.

Ранее сообщалось, что в Турции автобус с туристами врезался в ограждение и перевернулся. По предварительным данным, погибли четверо человек. Отдыхающие ехали в аэропорт, откуда должны были вылететь в Самару.

Источник ФАН отмечает, что сейчас власти устанавливают гражданство пострадавших. Предварительно, в автобусе были не только граждане России, но и люди из сопредельных государств, которые или проживали в РФ, или летели через Самару.