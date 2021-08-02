Глава «Патриота» Столярчук обсудил с главами 5 СМИ Афганистан, вакцинацию и Шугалея

Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук провел 2 августа брифинг с представителями пяти региональных СМИ и обсудил с ними наиболее яркие события ушедшей недели.

После краткой вступительной речи и поздравлений с Днем ВДВ, Столярчук предоставил слово учредителю и генеральному директору интернет-издания «Капитал страны» Елене Ивкиной. Она рассказала, что ее СМИ в этом году празднует свое 15-летие (основано в 2007) и назвала его «не ангажированным и самостоятельным», освещающим ту повестку, которая интересна самой редакции. Она убеждена: эту позицию разделяют и читатели издания.

Вместе с гендиректором «Капитала страны» пришел и его главный редактор, Александр Мельников. Он назвал свое СМИ «необычным проектом», который призван рассказывать о позитивных изменениях в России.

«Мы доносим до читателей сведения о достижениях экономики во всех регионах. Пишем не только об урожаях, но и об инновациях, строительстве сложных инфраструктурных проектов, готовим топы, собираем десятки достижений за неделю, дальше делаем топы за месяц, по ним можно видеть, как меняется страна», — поведал Мельников.

О своем издании рассказал и заместитель главного редактора российского информационно-аналитического портала Monavista Daily Петр Еременко. Среди освещаемых его СМИ новостей он особо отметил последние события в Афганистане, где члены террористической группировки «Талибан»1 (запрещена в России) захватывают все больше территорий.

«Всегда будет там очаг напряженности. Со временем, если заняться серьезно коалицией стран этим вопросом, то можно все приостановить. Там ситуация вышла из-под контроля полностью! «Талибан» заявляет, что не будет переходить границы, но это просто слова. Второе: там нет четкой вертикальной власти, поэтому не исключено, что глава талибов может быть и против перехода границы, но есть некоторые отряды, которые пойдут и никого слушать не будут. Это большая проблема. Это не информационная подача, а реальная опасность для нашего государства», — убежден Еременко.

Константин Терехов, главный редактор информационного агентства «МедиаПоток», рассказал, что его издание всего работает семь лет, под его непосредственным руководством — три года. Из тем, которые в настоящий момент активно освещаются данным СМИ, Терехов особо отметил слабые темпы вакцинации от COVID-19.

«Тут есть вопрос боязни, вакцина новая, ей мало верят, так что мы пишем новости, рассказываем, поясняем. У нас в регионе прививаются «Спутником-V», иных вакцин не хватает, а люди хотят вакцинироваться чем-нибудь еще. Это тоже проблема».

Учредитель и постоянный автор «Сенсаций.нет» Александр Фролов рассказал о борьбе, которую ведет его издание с фейками, которые распространяют наши так называемые «западные партнеры» через структуры осужденного блогера Алексея Навального. Также он выделил особенности текущей избирательной кампании в федеральный и региональные парламенты, отметив, что не только у партии власти есть сильные кандидаты.

«Взять, например, «Родину» — по Санкт-Петербургу в местный ЗакС у нее идет такой тяжеловес, как Максим Шугалей — президент Фонда защиты национальных ценностей, ранее проведших два года в ливийском плену, — заметил Фролов. — Он на слуху у всех, и про его героические приключения сняты аж два фильма! Нет никаких сомнений, что он настоящий патриот и «вытянет» петербургскую «Родину» в региональный парламент».

1 Организация запрещена на территории РФ.