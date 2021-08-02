Списание средств с зарплатной карты всегда неожиданно, неприятно и вызывает бурю возмущения. Но в этот момент важно не только не поддаваться панике, но и действовать максимально оперативно, чтобы минимизировать ущерб.

Могут ли арестовать зарплатную карту? На каком основании приставы списывают с нее средства? Как вернуть зарплату обратно, и есть ли способы защитить деньги от действий исполнителей? Об этом журналисту ФАН рассказала эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету Алла Семенова.

фото из личного архива Аллы Семеновой /

Могут ли наложить арест на зарплатную карту

Взысканием долгов занимается Федеральная служба судебных приставов. Ее сотрудник открывает исполнительное производство и после этого накладывает ограничения на счета или имущество должника. О факте открытия производства пристав обязан должника уведомить. Делают это в письменном виде, отправляя уведомление заказным письмом по почте.

Получив такое письмо, должник может долг погасить добровольно — на это законом отводится пять дней. Если долг не погашен, пристав инициирует принудительное взыскание средств.

Бывает и так, что должник намеренно не получает письмо из ФССП, и оно возвращается к отправителю обратно. Несмотря на то, что уведомление не получено, возможности сотрудника ФССП это не ограничивает. Действует он точно так же, но только с небольшим промедлением: производство открывают после возвращения письма, обычно через 30 дней.

Совет. Получать письма из ФССП стоит. В первую очередь для того, чтобы понимать происхождение долга и вовремя обратится к приставу, чтобы указать счета и средства, на которые, по закону, нельзя обращать взыскание.

«Арест зарплатной карты возможен по нескольким причинам, — отмечает эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету Алла Семенова. — Это происходит, если есть задолженность по кредитам, не оплачены автомобильные штрафы или налоги. Также причиной могут стать судебные решения, принятые не в вашу пользу, долги за коммунальные услуги и уклонение от уплаты алиментов».

Узнать причину удержания можно с помощью государственных порталов. На сайте «Госуслуги» можно выяснить задолженность по налогам и автомобильным штрафам, но только в том случае, если у вас есть подтвержденная учетная запись. Уточнить долги по алиментам и другим судебным спорам можно на сайте суда, где рассматривалось дело. Задолженность по «коммуналке» в электронном виде выяснить не удастся, но можно обратиться в ближайший МФЦ и уточнить сумму там.

Независимо от причины возникновения долга, взыскивать его пристав будет всеми доступными ему способами. А наложение ареста и снятие денег с банковского счета — один из самых быстрых и эффективных, поэтому используется сотрудниками ФССП чаще всего.

Федеральное агентство новостей /

Почему банк не сообщает об ограничениях

По закону, банк этого делать не обязан, это задача сотрудника ФССП. Однако позиция банковских учреждений, как правило, определяется их этикой по отношению к клиентам. Одни не просто сообщают клиенту об аресте счета, но также предоставляют информацию о приставе, который этот арест наложил, и размере взыскания. Другие этого не делают, и предоставляют информацию, только когда клиент звонит или приходит в отделение выяснять, куда исчезла с карты его зарплата.

Ни один банк не станет действовать в разрез законному решению суда или утаивать от ФССП счета клиента, каким бы «ценным» он ни был. Понятие «банковской тайны» здесь не работает. Закон обязывает банки предоставлять информацию о счетах клиентов-должников. А так как информация передается государственной структуре, нарушения банковской тайны не происходит. Обвинять в этом финансовую организацию бессмысленно.

Могут ли приставы снять долг с зарплатной карты

Могут, но здесь есть несколько нюансов. Главный — по закону, удерживать заработную плату целиком пристав права не имеет. Есть установленные государством лимиты, в какой сумме можно это делать. Как правило, максимальная не должна превышать половины от официального ежемесячного дохода. То есть если работодатель ежемесячно начисляет на карту 70 тысяч рублей заработной платы, то удерживать из этой суммы могут только 35 тысяч, но не все средства целиком.

Процент взыскания может меняться в зависимости от типа долга. Если речь идет об алиментах или компенсации ущерба здоровью, нанесенному другому гражданину, могут удерживать сумму больше — в размере 70% от дохода. По этому же правилу действуют, если должник совершил преступление и обязан возместить связанный с ним ущерб, а также, если по его вине произошла гибель кормильца семьи: возмещать вред потерпевшей семье придется в размере 70% от зарплаты.

В некоторых случаях сумму можно уменьшить до одной четверти собственных доходов. Законом допускается возмещение в размере 25%, если у должника тяжелое материальное положение, он воспитывает малолетних детей или получил инвалидность. Каждое из этих обстоятельств нужно подтверждать документально. Приставу необходимо принести справки: об инвалидности, статусе пенсионера или свидетельства о рождении детей. В этом случае размер взыскания будет уменьшен. Но пока документы не представлены, государственный исполнитель будет действовать «на общих основаниях».

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Почему приставы сняли все деньги с зарплатной карты

«Особенность взыскания средств со счетов должника заключается в том, что для приставов все они обезличены, — уточняет Алла Семенова. — Банк лишь предоставляет информацию, что на имя клиента открыты определенные счета, но не уточняет их назначение. Приставу неизвестно, используется ли счет для хранения средств или для получения заработной платы, пенсии, пособия на ребенка. Сообщить об этом обязан сам должник».

Если он не уведомит пристава о назначении счетов, тот имеет право арестовать их все и использовать все средства на них для погашения долга. Это значит, что если сумма взыскания больше, чем хранится на зарплатной карте, с нее спишут все деньги до копейки, а при ближайшем зачислении списывать их продолжат, пока долг не будет погашен.

Если пристав направляет документы не в банк, а в бухгалтерию предприятия, где трудится должник, процент взыскания не превышает установленный законом. Из зарплаты будут удерживать ровно половину или 70% дохода, а сотруднику — направлять только оставшуюся часть. Это — одна из особенностей зарплатной карты, узнать о них больше вы можете в специальном обзоре ФАН.

Что делать, если приставы арестовали зарплатную карту

В этой ситуации важно разобраться, почему взыскивают средства, и действовать нужно быстро.

Обратитесь в банк

Попросите сотрудника объяснить причину списания средств с карты. Если это происходит по требованию ФССП, выясняйте данные специалиста, который наложил взыскание.

Обратитесь к специалисту ФССП

Найти его данные можно на сайте ФССП, где есть сведения обо всех исполнительных производствах. Задайте в поиске свои фамилию и имя, регион проживания. Данные о сумме долга и приставе, наложившим арест на карту, появятся в результатах.

Позвоните приставу, а лучше отправляйтесь к нему на прием. Если сделать это невозможно, подготовьте заявление в письменном виде и отправляйте почтой. К заявлению нужно приложить документы, которые подтверждают, что конкретный счет или карта используются вами как зарплатные. Для этого нужно предоставить справку с работы с реквизитами карты и подтверждением, что на нее перечисляют зарплату. Понадобится также банковская выписка, в которой будут указаны те же суммы регулярных платежей.

Получив эти документы, пристав снимет арест со счета. Средства с него будут списываться не в полном объеме поступлений, а лишь в пределах установленного законом «лимита».

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Постарайтесь уложиться в пять дней

Банк при получении требования от госисполнителя действует быстро: средства с карты могут быть списаны в течение нескольких часов. Они направляются на специальный депозит сотрудника ФССП, где находятся пять дней, после этого их отправляют взыскателю.

Пока деньги лежат на депозите пристава, возможность вернуть их существует. После получения документов специалист имеет право вернуть часть должнику, если будет доказано, что обращать взыскание на эти средства нельзя. Но если пять дней прошли и транш отправлен взыскателю, с этой суммой придется попрощаться: всю ее направят на возмещение долга.

Снятие ареста приставами с заработной карты

Часть зарплаты продолжат удерживать до тех пор, пока долг не будет погашен полностью. Когда это произойдет, пристав вынесет постановление о прекращении производства и направит в банк уведомление о том, что списывать деньги не нужно. После этого зарплату будут начислять целиком.

«Самое очевидное решение в этой ситуации — погасить долг, — отмечает Алла Семенова. — При аресте карты нельзя оставаться безучастным, необходимо подойти к этой проблеме ответственно. Выясните причины, попытайтесь реструктуризировать долг, обсудите с сотрудником ФССП график его погашения. В этом случае последствия будут не столь критичными, как при аресте счета и списании с него всех поступлений».

Снятие ареста, наложенного по ошибке

Бывает и так, что арест на зарплатную карту накладывают необоснованно. Такие ситуации, по словам Аллы Семеновой, — не редкость. Причина в том, что приставами для идентификации должников используются только «основные» данные: имя и фамилия, дата и место рождения. Если эти сведения совпадают у нескольких людей, полный тезка вполне может пострадать из-за технической ошибки.

В таком случае нужно выяснить на сайте ФССП данные пристава и обращаться к нему лично с заявлением. В этом заявлении следует указать на факт ошибки и предоставить сведения, позволяющие точно вас идентифицировать: паспортные данные, номер СНИЛС. Копию заявления стоит отправить в главное и в региональное управления ФССП.

После сверки данных постановление в отношении «тезки» отменят, а списанные деньги вернут. Как быстро это сделают, зависит от того, успел ли пристав перечислить средства взыскателю или они все еще находятся на его депозите.

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С какой карты приставы не снимают деньги

Теоретически, счетов, гарантирующих неприкосновенность для судебных приставов, не существует. Если есть долг и возбуждено исполнительное производство, государственный исполнитель имеет право взыскать средства с любых счетов и в любых банках. Поэтому единственный способ защититься от подобных ситуаций — контролировать расходы и не накапливать долги.

Но, по словам эксперта по налогообложению и бухгалтерскому учету Аллы Семеновой, есть финансовые инструменты, которые снижают такой риск.

• Онлайн банки. Как правило, приставы проверяют средства должника в банках в своем регионе. В другие регионы запросы направляют крайне редко. Онлайн-банки и вовсе не имеют региональных представительств: карты в них открывают удаленно, доставляют их почтой или курьером. Проверять такой банк пристав будет только в том случае, если у него есть достоверные сведения о наличии в нем счета у должника. Если такой информации нет, «руки» специалиста вполне могут и «не дойти» до финансовой организации.

• Счета абонентов мобильной связи. Большинство крупных операторов мобильной связи позволяют абонентам открывать платежные карты. Получить такую можно в офисе мобильного оператора, предъявив только паспорт. Баланс карты будет общим со счетом мобильной связи, и он, по закону, банковским не считается. А потому арестовать его невозможно.

• Электронные кошельки. Арест на электронные средства накладывать можно, только это занимает куда больше времени, чем арест счета в банке. Для этого пристав должен кошелек обнаружить, подтвердить факт его принадлежности должнику, получить постановление суда на взыскание денег. Пока будет тянуться эта процедура, средства можно благополучно вывести из платежной системы.

«Один из самых надежных способов сохранить средства неприкосновенными является их хранение на кредитных картах, — уточняет Алла Семенова. — По закону, арестовывать такие счета запрещено».

Это позволяет клиентам хранить личные сбережения «поверх» кредитной суммы. Несмотря на то, что исполнительной службе об этом известно, и она уже выступила с предложением внести поправки в законодательство, пока реальных шагов в этом направлении законодателем сделано не было. И возможность воспользоваться этим способом для защиты личных средств пока существует.