Вашингтон, 2 августа. США должны поощрять Правительство Украины к диалогу с представителями Луганской и Донецкой народных республик. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат уверен, что США должны повлиять на Киев для переговоров с ЛДНР. Некоторые официальные лица Госдепа перекладывают ответственность на Россию за проблемы на Украине вместо работы над реализацией Минских соглашений, отметил Антонов. Москва предупреждала американскую администрацию, что такие заявления не имеют ничего общего с действительностью.

«Решения можно найти только дипломатическими путями, без пропаганды. Сейчас США могут повлиять на правительство Украины», — поделился посол с журналом The National Interest.

Статья президента РФ Владимира Путина о единстве русских и украинцев произвела большой резонанс в Вашингтоне, добавил Антонов. Многие представители Белого дома игнорируют тезис, который заключается в обязательном партнерстве двух стран для подлинного суверенитета Украины.

Глава ДНР Денис Пушилин вовсе опроверг существование страны как государства, передает НСН. Политик уточнил, что одной из причин этого является недальновидность принятия законов на Украине.

В Киеве ранее предсказали дальнейший разрыв связей с Москвой. Такой прогноз сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.