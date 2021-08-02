Пекин, 2 августа. Намерения США начать ядерную войну с Россией обернутся катастрофическими последствиями, предупредили обозреватели китайского издания Baijiahao.

Соединенные Штаты за последнее время инициировали расторжение сразу нескольких договоров, которые направлены на нераспространение ядерных вооружений. На фоне таких действий возникают предположения, что Вашингтон может готовить массированный удар по своему главному конкуренту – Российской Федерации, пишет «ПолитРоссия».

По мнению китайских аналитиков, исход нападения американцев можно описать лишь одной фразой: «США не могут победить». Если Соединенные Штаты действительно попробуют нанести удар по РФ, то незамедлительно получат не менее мощный ответ, отметили авторы. Российские войска тут же задействуют свои ядерные арсеналы.

«Даже нескольких точных попаданий будет достаточно для нанесения противнику непоправимого ущерба», — говорится в публикации.

Подобный сценарий будет иметь катастрофические последствия, поскольку окажется губительным для очень многих. США лучше не провоцировать такие конфликты и проявлять сдержанность, резюмировали в Baijiahao.

Ранее обозреватели «Хуаньцю шибао» отметили, что у Запада не получается победить Россию с помощью силы, поэтому он ищет другие подходы. Теперь США и союзники решили использовать махинации, чтобы исказить российские ценности и историю.