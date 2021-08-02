В ООН заявили о недопустимости принуждения к отъезду Тимановской из Токио

Нью-Йорк, 2 августа. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал инцидент с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской на Олимпиаде в Токио.

Как считает дипломат, попытки вывезти спортсменку из Японии в Белоруссию являются недопустимыми. Представитель генсека ООН призвал обеспечить защиту каждому, кто запрашивает статус беженца.

«Самое важное — никого нельзя угрозами принуждать ехать домой», — подчеркнул Стефан Дюжаррик.

Ранее в Олимпийском комитете Белоруссии сообщили, что Тимановская покидает Игры в Токио из-за плохого психологического самочувствия. Спортсменка же назвала это заявление «враньем» и вскоре гуманитарную визу ей выдали власти Польши, а в будущем Тимановская собирается посетить Варшаву.

Как считает олимпийская чемпионка Светлана Журова, в сборной страны произошел конфликт, вылившийся в большой скандал, пишет НСН.