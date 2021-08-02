Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 августа 21:21
21:13
Происшествия
Российские туристы были в числе пассажиров разбившегося в Анталье автобуса
21:10
Общество
Диетолог Круглова рассказала, как из молочного коктейля сделать здоровый перекус
21:10
Спорт
ФК «Ростов» лишился главного тренера
21:08
Шоу-бизнес
Продюсер «На-На» Алибасов занялся пошивом одежды для своей собаки
21:06
Политика
Франц Клинцевич оценил заявление Джо Байдена о новых санкциях США в отношении Кубы
21:00
Политика
Китай не оставляет ВОЗ выбора в вопросе с Форт-Детриком. Колонка Сергея Малинковича
20:59
Политика
Посол Антонов уверен, что США должны повлиять на Украину для переговоров с ЛДНР
20:54
Армия
В Китае смогли одной фразой описать исход ядерного столкновения США с Россией
20:54
Политика
В ООН заявили о недопустимости принуждения к отъезду Тимановской из Токио
20:54
Общество
Ученые установили, как микропластик влияет на кровяные клетки человека
Все новости

Ученые установили, как микропластик влияет на кровяные клетки человека

  /   Обновлено: 02 августа 2021 20:54
Общество
Ученые установили, как микропластик влияет на кровяные клетки человека
pixabay.com  /  Tomasz_Mikolajczyk

Москва, 2 августа. Микропластик находится везде. Ученые заявили, что его частицы вредят кровяным клеткам человека.

В ходе исследования было установлено, что в водах мирового океана содержится более 70 млн тонн микропластика. Его частицы попадают в организмы людей и животных через осадки и воздушным путем. Физики из Европы установили, что микропластик механически вредит клеточным мембранам.

С помощью математической модели они выяснили, что микропластик находится в непрерывном движении на клеточной мембране. Он перемещается путем диффузии, тем самым заставляя мембрану сжиматься вокруг одной частицы, что приводит к ее механическому растяжению.

Как ранее сообщалось, пластиковые упаковки для кетчупа и майонеза предложили запретить в России. Соусы могут начать выпускать в стеклянной или алюминиевой упаковке.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ученые установили, как микропластик влияет на кровяные клетки человека
вред организм микропластик
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru