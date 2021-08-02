Ученые установили, как микропластик влияет на кровяные клетки человека

Москва, 2 августа. Микропластик находится везде. Ученые заявили, что его частицы вредят кровяным клеткам человека.

В ходе исследования было установлено, что в водах мирового океана содержится более 70 млн тонн микропластика. Его частицы попадают в организмы людей и животных через осадки и воздушным путем. Физики из Европы установили, что микропластик механически вредит клеточным мембранам.

С помощью математической модели они выяснили, что микропластик находится в непрерывном движении на клеточной мембране. Он перемещается путем диффузии, тем самым заставляя мембрану сжиматься вокруг одной частицы, что приводит к ее механическому растяжению.

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