Мутко предупредил о возможном росте ипотечных ставок до 9%

Москва, 2 августа. Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко считает вероятным повышение рыночных ставок по жилищным займам в России.

Рост до показателей в 8,5% – 9% может произойти уже до конца нынешнего года, передает мнение Мутко ТАСС. Нынешнее значение средневзвешенной ставки составляет 7,07% годовых. Кредитные организации еще не полностью отреагировали на повышение ставки Банка России с 5,5% до 6,5%.

«Я думаю, что может быть 8,5-9% рыночная ставка по ипотеке… до конца года», – сказал Мутко.

По оценке главы «ДОМ.РФ», рыночные ставки уже сейчас значительно обгоняют те, которые были предложены гражданам по программе льготной ипотеки. Он предполагает, что быстрее всего будет расти ставка на рынке вторичного жилья. Мутко ранее предлагал поддерживать развитие сегмента аренды с применением последнего мирового опыта.