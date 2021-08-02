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Первая трансгендер-женщина на Олимпиаде покинула Игры
Спорт
Первая трансгендер-женщина на Олимпиаде покинула Игры
Global Look Press  /  Joel Marklund / Keystone Press Agency

Москва, 2 августа. Первая спортсменка-трансгендер в истории летней Олимпиады, штангистка Лорел Хаббард из Новой Зеландии покинула соревнования без единой успешной попытки в рывке.

Спортсменка досрочно завершила выступление на Олимпийских играх, провалившись в соревнованиях в весе свыше 87 кг по подъему штанги. В первой попытке спортсменке не удалось взять вес в 120 кг, после чего Хаббард не смогла осилить 125 кг.

Скандал вокруг штангистки случился из-за того, что трансгендер до 35 лет была мужчиной, однако на Олимпиаду приехала бороться против женщин. В 2017 году она взяла серебро чемпионата мира, что также не понравилось общественности, передает «Мир 24». Однако она действительно прошла по критериям отбора, установленным Международным Олимпийским комитетом, среди которых необходимо иметь в графе пол «женский» и поддерживать уровень тестостерона в крови не выше 10 наномолей на литр в течение года до Игр.

Россияне остались недовольны допуском бывшего мужчины, с особенной, отличающейся силой от природы от женской, на Олимпиаду. Они заявили, что подобная несправедливость унижает других спортсменов и осудили Игры за политизированность, назвав их коммерческим проектом.

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олимпиада трансгендер хаббард
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