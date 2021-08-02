Несовершеннолетние россияне не пострадали при ДТП в Анталье

Анталья, 2 августа. Жертвами ДТП в турецкой Анталье оказались только взрослые россияне. Несовершеннолетних граждан России не оказалось среди погибших и пострадавших при инциденте с автобусом.

Трагедия случилась в районе курортного города Манавгат. Автобус перевозил туристов из поселка Конаклы в аэропорт Антальи. В качестве пассажиров в автобусе находились 22 российских туриста из Самарской области.

Ранее стало известно, что в аварии с участием пассажирского автобуса пострадали пять человек, после чего были отправлены в ближайшие больницы. Остальные отделались ушибами, и госпитализация им не потребовалась.