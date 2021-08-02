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«КиноПоиск» назвал самые популярные фильмы и сериалы последних месяцев

  /   Обновлено: 02 августа 2021 20:50
Общество
«КиноПоиск» назвал самые популярные фильмы и сериалы последних месяцев
Кадр из сериала «Пищеблок»

Москва, 2 августа. Российский видеосервис «КиноПоиск» впервые составил список самых популярных фильмов и сериалов, которые посмотрели больше миллиона подписчиков за последнее время.

Самыми популярными фильмами, доступными по подписке «Яндекс Плюс», стали супергеройский блокбастер «Лига справедливости Зака Снайдера», российская адаптация комикса «Майор Гром: Чумной Доктор» и последняя лента британского режиссера Гая Ричи «Гнев человеческий». Видеосервис дал им особый статус.

Золотой статус «Плюс миллион» получили: фильм с Мэттью Макконахи «Джентльмены», сериал с Павлом Прилучным «Мажор» и сатирический анимационный фильм «Рик и Морти». Среди новых российских проектов особо отмечены фэнтези-сказка «Конец-горбунок», сериалы «Пищеблок» и «Топи».

«Статус «Плюс миллион» — это наш способ еще раз подчеркнуть, что за кнопкой play видеосервиса всегда есть живые, внимательные и вовлеченные зрители со своими вкусами и интересами», — слова директора по контенту медиасервисов «Яндекса» Ольги Филипук приводит издание News.ru.

Ранее звезда популярного сериала о пионерах в Советском Союзе и вампирах Даниил Вершинин рассказал о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться во время работы в крупном проекте.

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