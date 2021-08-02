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Британские ученые не нашли связи между уровнем тестостерона и успешностью мужчин

  /   Обновлено: 02 августа 2021 20:50
Наука
Британские ученые не нашли связи между уровнем тестостерона и успешностью мужчин
pixabay.com

Лондон, 2 августа. Уровень тестостерона никак не связан с успешностью мужчин в социальных и экономических сферах. К такому выводу пришли британские ученые.

Специалисты из Бристольского университета провели исследование, изучив данные более 306 тыс. человек из биобанка Великобритании. Проведенный анализ генетического разнообразия позволил определить, существует ли корреляция между социально-экономическим положением мужчин и их тестостероном.

Таким образом, исследователям удалось установить, что повышенный уровень тестостерона не делает мужчину более успешным. Кроме того, этот показатель никак не сказывался на склонности к риску и общем состоянии здоровья. Результаты научной работы опубликованы в журнале Science Advances.

Группа российских и немецких ученых ранее выяснила, что мужчины рискуют намного чаще женщин. Оказалось, что представители сильного пола относятся к риску не так серьезно, нередко принимая опрометчивые решения.

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