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Депутат Шеремет пригрозил Кулебе бумерангом после слов в адрес Крыма
Политика
Депутат Шеремет пригрозил Кулебе бумерангом после слов в адрес Крыма
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Симферополь, 2 августа. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет ответил главе МИД Украины Дмитрию Кулебе на угрозы в адрес жителей Крыма. Политик заявил, что все может вернуться дипломату с лихвой.

Михаил Шеремет пригрозил министру иностранных дел Украины бумерангом после слов о «камнях с неба» в Крыму. Кулеба ранее сообщил, что Украина ждет нужного момента для «возвращения» полуострова.

«Кулеба продолжает играть с огнем, поступая неосмотрительно и крайне неосторожно», — подчеркнул депутат в беседе с РИА Новости.

Шеремет призвал главу МИД Украины уяснить, что Крым и его жители находятся в составе великой страны, которая может защитить от любой агрессии. Киев же показал безразличное отношение к крымчанам.

Потеря Крыма и Донбасса является только началом, отметил ранее глава ДНР Денис Пушилин. Украина не сможет существовать как государство, приводит заявление политика НСН. Кулеба также прокомментировал отношения с Россией. Министр заявил, что разрыв связей между Киевом и Москвой будет увеличиваться.

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Шеремет крым кулеба
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