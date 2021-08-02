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Танцы позволяют улучшить здоровье женщин после менопаузы
Общество
Танцы позволяют улучшить здоровье женщин после менопаузы
gov.karelia.ru

Москва, 2 августа. Танцы оказались способны улучшить здоровье и самооценку женщин в постменопаузу. Заниматься необходимо не менее трех раз в неделю.

Многие женщины в постменопаузу набирают вес. У них повышается риск ожирения, наблюдается нарушение обмена веществ. Такие изменения, в свою очередь, приводят к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Новое исследование показало, что улучшить физическую форму могут танцы.

Занятия три раза в неделю позволят наладить метаболизм, контролировать осанку. Кроме того, улучшается общее самочувствие и самооценка, выяснили ученые. Женщина постоянно учится чему-то новому и поддерживает общение, добавили исследователи.

Директор благотворительного фонда «Дальше» по борьбе с раком груди Оксана Молдованова ранее рассказала об основных проблемах диагностики заболевания в России. Также она объяснила, как меняется подход самих женщин к своему здоровью.

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