Депутат Панина посоветовала Кулебе посетить психиатра после слов о Крыме

Москва, 2 августа. Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина прокомментировала высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о «возвращении» Крыма.

Ранее украинский дипломат заявил, что Киеву удастся «вернуть» Крымский полуостров под свою юрисдикцию после окончания мировой войны. В качестве примера он привел случай с Эльзасом и Лотарингией.

По словам Паниной, факт озвучивания подобных тезисов указывает на то, что Кулебе необходимо в срочном порядке обратиться к профильному специалисту.

«Если Кулеба мечтает о третьей мировой войне из-за Крыма, то ему надо проверить свое психическое здоровье», — сказала она.

Панина также обвинила Кулебу в подражании президенту Украины Владимиру Зеленскому. Слишком много элементов клоунады, резюмировала она.

Ранее Кулеба упрекнул НАТО в сговоре с Россией. Дипломат пожаловался, что Североатлантический альянс принимает во внимание мнение Кремля в вопросе вступления Украины в блок.