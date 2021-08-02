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Депутат Панина посоветовала Кулебе посетить психиатра после слов о Крыме
Политика
Депутат Панина посоветовала Кулебе посетить психиатра после слов о Крыме
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 2 августа. Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина прокомментировала высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о «возвращении» Крыма.

Ранее украинский дипломат заявил, что Киеву удастся «вернуть» Крымский полуостров под свою юрисдикцию после окончания мировой войны. В качестве примера он привел случай с Эльзасом и Лотарингией.

По словам Паниной, факт озвучивания подобных тезисов указывает на то, что Кулебе необходимо в срочном порядке обратиться к профильному специалисту.

«Если Кулеба мечтает о третьей мировой войне из-за Крыма, то ему надо проверить свое психическое здоровье», — сказала она.

Панина также обвинила Кулебу в подражании президенту Украины Владимиру Зеленскому. Слишком много элементов клоунады, резюмировала она.

Ранее Кулеба упрекнул НАТО в сговоре с Россией. Дипломат пожаловался, что Североатлантический альянс принимает во внимание мнение Кремля в вопросе вступления Украины в блок.

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панина психиатр кулеба
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