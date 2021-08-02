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Парашютисты ЦВО совершили групповой прыжок ко Дню ВДВ над центром Екатеринбурга
Армия
Парашютисты ЦВО совершили групповой прыжок ко Дню ВДВ над центром Екатеринбурга
vk.com  /  ВДВ России

Екатеринбург, 2 августа. Одиннадцать парашютистов Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) в День ВДВ посвятили десантникам групповой прыжок с приземлением в центре Екатеринбурга.

Десантирование проходило с помощью управляемых парашютных систем «Мальва». Военнослужащие выпрыгивали из самолета Ан-2 с высоты 1200 метров. Приземлились парашютисты в Историческом сквере города с флагами России, Министерства обороны РФ, Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск. Посмотреть на необычный прыжок пришли ветераны-десантники, а также жители Екатеринбурга.

Военнослужащие ЦСКА ЦВО регулярно совершают памятные прыжки. В этом году парашютисты уже выполнили воздушные маневры в честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил всех десантников страны с Днем ВДВ. Он отметил, что «крылатые войска» будут неизменно надежно и твердо стоять на страже национальных интересов и безопасности страны, пишет RT.

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россия цво вдв
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